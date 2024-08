Giappone: Poltrona Frau presenta il suo lusso a Shinjuku

01 Agosto 2024_ Il prestigioso marchio italiano di mobili di lusso Poltrona Frau inaugurerà una nuova esposizione presso l'Isetan Shinjuku di Tokyo dal 23 agosto 2024. Fondata nel 1912 a Torino, Poltrona Frau è rinomata per i suoi mobili artigianali di alta qualità, simbolo di status e eleganza in tutto il mondo. L'esposizione presenterà una selezione delle sue collezioni iconiche, tra cui la storica Archibald, dimostrando l'impegno del brand nell'unire tradizione e innovazione. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'importanza del design italiano nel panorama internazionale. I visitatori potranno scoprire il vero valore del lusso italiano, immersi in un'atmosfera che celebra l'eccellenza artigianale.