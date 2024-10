Giappone: Poltrona Frau presenta 'Terra Armonia' con l'artista Shinichi Hara

01 Ottobre 2024_ Poltrona Frau, il prestigioso marchio italiano di arredamento di lusso, annuncia l'apertura della mostra 'Terra Armonia' dal 18 ottobre al 5 novembre 2024 presso il suo showroom di Tokyo Aoyama. L'evento, in collaborazione con l'artista contemporaneo giapponese Shinichi Hara, esplorerà il tema del contrasto tra natura e digitalizzazione attraverso opere d'arte innovative. Hara, noto per la sua capacità di esprimere la bellezza e la fragilità umana, utilizza la sua arte per riflettere sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. La mostra rappresenta un incontro affascinante tra l'eleganza del design italiano e la sensibilità artistica giapponese, come riportato da presswalker.jp. I visitatori potranno apprezzare l'armonia tra l'arte e l'arredamento, in un contesto che celebra la tradizione e l'innovazione del marchio Poltrona Frau.