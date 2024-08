Giappone: Pop Up Store di specialità italiane a Shinjuku

23 Agosto 2024_ Fino al 4 settembre 2024, il negozio specializzato in somen 'Tenobe Takadaya' presenta un Pop Up Store presso il Keio Department...

23 Agosto 2024_ Fino al 4 settembre 2024, il negozio specializzato in somen 'Tenobe Takadaya' presenta un Pop Up Store presso il Keio Department Store di Shinjuku, Tokyo. L'evento offre somen artigianali, realizzati con olio extravergine d'oliva importato dall'Italia, e propone nuove modalità di consumo per questo tradizionale alimento giapponese. Tra le specialità in vendita, spicca l'olio d'oliva biologico prodotto con la rara varietà Tonda Iblea, tipica della Sicilia. La notizia è riportata da gourmetpress.net, evidenziando l'influenza della tradizione culinaria italiana in Giappone e l'importanza della fusione tra culture gastronomiche.