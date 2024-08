Giappone: Possibile cambio di leadership con dimissioni del Primo Ministro Kishida

16 Agosto 2024_ Il professor Takeuchi Harukata della Policy Research University ha analizzato le recenti speculazioni sulle dimissioni del Primo Ministro giapponese Fumio Kishida. Secondo l'analisi, un cambio di leadership non comporterebbe una totale ristrutturazione politica, ma ci sono alte probabilità che il nuovo premier opti per elezioni anticipate. La situazione attuale vede un'opposizione divisa e un sostegno significativo per Kishida tra gli elettori, il che potrebbe favorire un ritorno al sostegno del partito di governo. La fonte di questa analisi è nikkei.com, che evidenzia le dinamiche politiche in corso in Giappone, un paese noto per la sua stabilità politica e le sue sfide interne.