Giappone: Preoccupazione per la sicurezza dei giapponesi in Cina dopo attacchi a scuole

19 settembre 2024_ La comunità giapponese in Cina è in allerta dopo che un attacco mirato a bambini di una scuola giapponese a Shenzhen ha scosso profondamente i genitori e i lavoratori espatriati. Le scuole giapponesi stanno rafforzando le misure di sicurezza, ma i timori tra i genitori rimangono elevati, con molti che considerano il rimpatrio delle famiglie. Le aziende giapponesi, come Panasonic e Toyota, stanno adottando misure per garantire la sicurezza dei loro dipendenti e delle loro famiglie, mentre la Camera di Commercio giapponese in Cina chiede una maggiore protezione da parte dei governi. La fonte di questa notizia è mainichi.jp. La situazione attuale potrebbe influenzare negativamente le attività economiche giapponesi in Cina, un paese dove operano numerose aziende nipponiche.