Giappone: Preoccupazioni per la sicurezza alla prossima Expo di Osaka a causa del caldo estremo

26 Giugno 2024_ Con l'avvicinarsi dell'estate, il Giappone sta affrontando temperature record, con alcune regioni che hanno già superato i 35 gradi Celsius. Questo solleva preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori alla prossima Expo di Osaka, prevista per l'estate del 2025. Le autorità stanno implementando misure per prevenire colpi di calore, ma la situazione rimane critica. La costruzione del sito espositivo sull'isola artificiale di Yumeshima è in corso, ma la carenza di manodopera e le condizioni di lavoro estreme complicano ulteriormente i preparativi. Lo riporta tokyo-np.co.jp. La situazione è aggravata dalle previsioni di un'estate ancora più calda rispetto agli anni precedenti, secondo gli esperti meteorologici.