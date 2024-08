Giappone: Preparativi intensificati per l'arrivo del tifone 10

28 Agosto 2024_ In Giappone, i preparativi per l'arrivo del tifone 10 si stanno intensificando in tutto il Paese. I negozi, come il Juntendo di...

28 Agosto 2024_ In Giappone, i preparativi per l'arrivo del tifone 10 si stanno intensificando in tutto il Paese. I negozi, come il Juntendo di Matsue, stanno registrando un aumento significativo nella vendita di articoli per la sicurezza, con un particolare focus su prodotti come il nastro anti-sfondamento per vetri. Inoltre, le vendite di kit di emergenza, che includono 30 articoli essenziali, sono aumentate di dieci volte rispetto allo scorso anno. La crescente preoccupazione per il tifone e le frequenti scosse sismiche hanno spinto i cittadini a prepararsi in anticipo, come riportato da ntv.co.jp. È fondamentale che le persone si attrezzino prima dell'arrivo del maltempo, per garantire la propria sicurezza e quella delle proprie famiglie.