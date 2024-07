Giappone: Presentazione della torcia olimpica Milano-Cortina 2026 all'Expo di Osaka

16 Luglio 2024_ La Fondazione Milano Cortina 2026 e il Commissario Generale dell'Italia per l'Expo 2025 di Osaka hanno firmato un accordo per...

16 Luglio 2024_ La Fondazione Milano Cortina 2026 e il Commissario Generale dell'Italia per l'Expo 2025 di Osaka hanno firmato un accordo per presentare la torcia olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La presentazione avverrà simultaneamente all'Expo di Osaka e in un evento a Milano nell'aprile 2025. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mostrare l'identità italiana e promuovere i valori olimpici. Mario Vattani, Commissario Generale dell'Italia per l'Expo, ha sottolineato l'importanza dello sport come strumento di sviluppo sociale. Lo riporta okinawatimes.co.jp. La collaborazione tra Milano e Osaka, città gemellate dal 1981, rafforza ulteriormente i legami tra Italia e Giappone.