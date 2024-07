Giappone: Prima donna giapponese arbitro ai Mondiali di Kendo a Milano

1 Luglio 2024_ Per la prima volta nella storia dei Mondiali di Kendo, una donna giapponese sarà tra gli arbitri. Chieko Yano, insegnante presso la Scuola Giapponese di Bruxelles, è stata selezionata per partecipare al torneo che si terrà a Milano dal 4 luglio. Yano, originaria della prefettura di Shimane, ha dedicato la sua vita al Kendo, dimostrando grande abilità e dedizione. La sua partecipazione rappresenta un importante passo avanti per la parità di genere nello sport. Lo riporta asahi.com. L'evento a Milano sarà un'occasione per celebrare la cultura giapponese e il Kendo a livello internazionale.