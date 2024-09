Giappone: Prima manifestazione elettorale per le primarie del Partito Liberale Democratico a Nagoya

17 Settembre 2024_ Si è svolta a Nagoya la prima manifestazione elettorale per le primarie del Partito Liberale Democratico (PLD), con un numero record di nove candidati. Durante l'evento, i candidati hanno esposto le loro visioni politiche e le proposte per il futuro del Giappone, attirando una folla numerosa nonostante le misure di sicurezza rigorose. Tra i partecipanti, spiccano nomi come Sanae Takaichi, ex ministro dell'Economia, e Shinjiro Koizumi, ex ministro dell'Ambiente, che hanno sottolineato l'importanza della crescita economica e della riforma politica. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. Le votazioni per eleggere il nuovo presidente del PLD si terranno il 27 settembre 2024.