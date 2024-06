Giappone: Problemi con i cinghiali e le misure di contenimento

25 Giugno 2024_ L'anno scorso, oltre 2000 cinghiali sono stati catturati e abbattuti come animali nocivi nella prefettura di Akita, Giappone. Questo ha portato a numerose lamentele e richieste insistenti da parte dei cittadini, creando un problema sociale. In risposta, le autorità locali stanno cercando di ricostruire un equilibrio tra esseri umani e cinghiali. Un'iniziativa include l'uso di un veicolo speciale, chiamato 'Gibier Car', per la gestione sul campo degli animali catturati. Lo riporta ntv.co.jp. Le misure includono anche la sensibilizzazione della popolazione e il supporto finanziario per la rimozione di alberi che attirano i cinghiali.