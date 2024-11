Giappone: Profitti delle aziende giapponesi in calo per la prima volta in quattro anni

08 Novembre 2024_ Le principali aziende giapponesi quotate stanno affrontando un calo del profitto netto aggregato per il semestre conclusosi a settembre, segnando la prima diminuzione in quattro anni. Secondo i dati di SMBC Nikko Securities Inc., il profitto netto aggregato di 577 aziende quotate sul Prime Market della Borsa di Tokyo è sceso del 5,6% a circa 14 trilioni di yen rispetto all'anno precedente. Le preoccupazioni riguardano anche l'impatto delle politiche economiche del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sui profitti aziendali. Le aziende del settore dei trasporti e della produzione hanno registrato cali significativi, mentre i produttori di macchinari hanno beneficiato della crescente domanda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale. La notizia è riportata da japantoday.com. Le aziende giapponesi, che rappresentano circa il 41% delle società quotate sul Prime Market, si preparano a un futuro incerto con l'inizio del mandato presidenziale di Trump previsto per il prossimo anno.