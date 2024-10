Giappone: Progetto innovativo di trapianto di organi da maiale a feti con malformazioni renali

04 Ottobre 2024_ Un team di ricerca della Tokyo Jikei University ha presentato un piano per un innovativo trapianto temporaneo di tessuti renali di maiale a feti affetti da gravi malformazioni renali. Questo approccio, noto come "xenotrapianto", rappresenterebbe la prima applicazione di questo tipo in Giappone, in un contesto in cui la carenza di donatori di organi è un problema crescente. Il progetto prevede di utilizzare i reni di maiale per supportare due feti affetti da "sindrome di Potter", una condizione in cui i reni non si sviluppano adeguatamente, fino a quando non sarà possibile un trapianto definitivo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo studio potrebbe segnare un passo significativo nel campo dei trapianti in Giappone, aprendo la strada a nuove possibilità per i pazienti in attesa di organi.