Giappone: Proposta di risarcimento per le vittime di sterilizzazione forzata

13 Settembre 2024_ Un gruppo di parlamentari giapponesi ha presentato una proposta di risarcimento per le vittime di sterilizzazione forzata avvenuta sotto la legge sulla protezione della sterilizzazione del 1948-1996. La proposta prevede un risarcimento di 15 milioni di yen per le vittime e 5 milioni di yen per i coniugi. I membri del gruppo parlamentare intendono discutere ulteriormente la proposta in un incontro previsto per il 18 settembre, con l'obiettivo di presentare un disegno di legge nella sessione straordinaria del Parlamento autunnale. La presidente del gruppo, Tomomi Nishimura del Partito Democratico Costituzionale, ha dichiarato che la proposta cerca di rispondere alle richieste degli avvocati delle vittime. La legge sulla protezione della sterilizzazione ha portato a pratiche controverse in Giappone, suscitando dibattiti sulla giustizia sociale e i diritti umani, come riportato da 毎日新聞. La questione delle sterilizzazioni forzate è un tema delicato che continua a influenzare le discussioni sulla legislazione e i diritti delle persone in Giappone.