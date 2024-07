Giappone: Pubblicato il Libro Bianco sulla Difesa 2024

12 Luglio 2024_ Il governo giapponese ha pubblicato il Libro Bianco sulla Difesa per l'anno 2024, evidenziando le crescenti minacce da parte di Corea...

12 Luglio 2024_ Il governo giapponese ha pubblicato il Libro Bianco sulla Difesa per l'anno 2024, evidenziando le crescenti minacce da parte di Corea del Nord e Cina. Il documento sottolinea l'aumento delle capacità nucleari e missilistiche della Corea del Nord e le attività militari cinesi intorno a Taiwan. Viene anche espressa preoccupazione per la possibilità di un'escalation delle tensioni militari tra Cina e Taiwan. Inoltre, il rapporto analizza l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sulla sicurezza in Asia orientale. 毎日新聞 riporta che il Libro Bianco include una nuova sezione sulla creazione del Comando Operazioni Congiunte delle Forze di Autodifesa giapponesi. Il documento celebra anche il 70° anniversario delle Forze di Autodifesa del Giappone.