Giappone: Pupakiotti porta l'eleganza italiana per cani in Giappone

19 Agosto 2024_ Pupakiotti, un marchio di abbigliamento per animali domestici fondato a Milano nel 2017, ha avviato la sua espansione nel mercato giapponese. Creato dalla designer Elena Montagna, il brand si distingue per la sua attenzione alla sicurezza e al comfort dei cani, in particolare delle razze di piccola taglia. I prodotti Pupakiotti, realizzati interamente in Italia con materiali di alta qualità, sono già molto apprezzati dai milanesi e ora saranno disponibili anche per i proprietari giapponesi. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'interesse crescente per il design italiano nel settore degli accessori per animali. Pupakiotti rappresenta un perfetto connubio tra moda e funzionalità, promettendo di arricchire la vita dei cani e dei loro proprietari.