Giappone: RAGE BLUE lancia una collaborazione con il marchio italiano LOTTO

20 Settembre 2024_ RAGE BLUE, un marchio giapponese di moda casual, ha annunciato una nuova collaborazione con il brand sportivo italiano LOTTO, specializzato in abbigliamento per il calcio e il tennis. La collezione, che include quattro articoli, sarà disponibile a partire dal 28 settembre 2024 in tutti i negozi RAGE BLUE e sul loro sito ufficiale. Questa collaborazione si inserisce nel tema autunnale 'MIX REVIVAL TREND', richiamando lo stile sportivo degli anni '90 e l'estetica retro di LOTTO. La notizia, riportata da nicovideo.jp, evidenzia l'interesse giapponese per le tendenze italiane nel settore della moda sportiva, sottolineando l'importanza della fusione culturale tra i due Paesi.