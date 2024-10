Giappone: Riconoscimenti per l'impegno ambientale al 30° Premio Internazionale per l'Ambiente Giappone-Corea

28 Ottobre 2024_ Si è svolta oggi a Seoul la cerimonia di premiazione della 30ª edizione del "Premio Internazionale per l'Ambiente Giappone-Corea", che celebra le eccellenze nella protezione ambientale e nella lotta contro i cambiamenti climatici. Tra i premiati, l'NPO giapponese "Class for Everyone", attiva a Sagamihara, è stata riconosciuta per il suo impegno nell'utilizzo di energia rinnovabile attraverso l'uso di legna da ardere e pannelli solari. L'evento, organizzato da Mainichi Newspapers Co. e dall'agenzia di stampa Chosun Ilbo, ha visto la partecipazione di individui, organizzazioni e aziende che hanno dato un contributo significativo alla sostenibilità ambientale nella regione dell'Asia orientale. La cerimonia è patrocinata da vari ministeri giapponesi e dall'Ambasciata della Corea del Sud in Giappone, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale in materia ambientale. La premiazione rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione e l'azione collettiva per affrontare le sfide climatiche nella regione.