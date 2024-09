Giappone: Riconosciuti 15 sopravvissuti al bombardamento di Nagasaki come vittime della bomba atomica

09 Settembre 2024_ Il tribunale di Nagasaki ha riconosciuto 15 dei 44 querelanti, sopravvissuti al bombardamento atomico, come vittime ufficiali. Questa decisione segna un cambiamento rispetto a precedenti sentenze che avevano visto i querelanti perdere la causa. Il governo giapponese, sotto la direzione del primo ministro Fumio Kishida, sta valutando misure di sostegno per i sopravvissuti, inclusa la possibilità di un appello. Il giudice Shinsuke Matsunaga ha confermato che in alcune aree colpite dal 'nero pioggia' dopo il bombardamento, i querelanti hanno diritto al riconoscimento. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. La sentenza rappresenta un passo significativo per i diritti dei sopravvissuti, che hanno lottato per il riconoscimento dal 2007.