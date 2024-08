Giappone: Rieko Segami diventa la prima donna presidente dell'Ordine degli Avvocati giapponese

18 Agosto 2024_ Rieko Segami è stata eletta come prima donna presidente dell'Ordine degli Avvocati giapponese, un traguardo storico per la...

18 Agosto 2024_ Rieko Segami è stata eletta come prima donna presidente dell'Ordine degli Avvocati giapponese, un traguardo storico per la professione legale nel Paese. La sua carriera da avvocato è stata segnata da un impegno costante e da una determinazione che l'ha portata a ricoprire questa importante carica. Segami, nata nel 1956, ha vissuto un'esperienza di cambiamento del nome durante l'infanzia, che ha influenzato profondamente il suo percorso verso la giurisprudenza. La sua elezione rappresenta un passo significativo verso la parità di genere nel settore legale giapponese, come riportato da 毎日新聞 (Mainichi). Rieko Segami, ora alla guida dell'Ordine, si propone di promuovere l'uguaglianza e l'inclusione nella professione legale, ispirando le future generazioni di avvocati.