31 Agosto 2024_ L'estate giapponese del 2024 è stata caratterizzata da eventi memorabili, tra cui il festival dei fuochi d'artificio di Nagaoka, che ha celebrato la pace e la ricostruzione dopo il terremoto della penisola di Noto. Inoltre, il Giappone ha assistito all'emissione di nuove banconote, la prima in 20 anni, e alla registrazione del sito delle miniere d'oro di Sado come patrimonio culturale mondiale. Tuttavia, il paese ha anche affrontato sfide climatiche, con forti piogge che hanno causato allagamenti in diverse città e un'improvvisa dichiarazione del Primo Ministro Kishida riguardo alla sua non candidatura alle prossime elezioni. La notizia è stata riportata da ntv.co.jp. Questo mix di celebrazioni e difficoltà ha segnato un'estate ricca di emozioni e cambiamenti per il Giappone.