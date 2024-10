Giappone: Ristoratori di ramen in difficoltà a causa dell'aumento dei costi

24 Ottobre 2024_ I ristoratori di ramen in Giappone, come Taisei Hikage, stanno affrontando gravi difficoltà a causa dell'aumento incessante dei...

24 Ottobre 2024_ I ristoratori di ramen in Giappone, come Taisei Hikage, stanno affrontando gravi difficoltà a causa dell'aumento incessante dei costi degli ingredienti e dell'energia. Hikage ha dovuto aumentare i prezzi del suo menù tre volte in un anno e mezzo, con il suo piatto più venduto che ha visto un incremento del 47%. La situazione è così critica che un numero record di ristoranti di ramen è a rischio bancarotta, riflettendo una crisi del costo della vita che preoccupa gli elettori in vista delle elezioni generali. La fonte di questa notizia è japantoday.com. La crisi economica è aggravata dall'aumento dei costi di importazione e dall'instabilità del yen, che ha raggiunto un minimo storico contro il dollaro.