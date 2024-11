Giappone: Risultati dell'ispezione urgente delle infrastrutture idriche dopo il terremoto di Noto

01 Novembre 2024_ Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giapponese ha pubblicato i risultati di un'ispezione urgente delle infrastrutture idriche a seguito del terremoto che ha colpito la penisola di Noto a gennaio. L'ispezione ha rivelato che la percentuale di resistenza sismica delle tubazioni che collegano edifici cruciali, come i rifugi e gli ospedali di emergenza, è solo del 39% a livello nazionale. Questo dato solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture in caso di futuri eventi sismici. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. Il governo giapponese sta ora considerando misure per migliorare la resilienza delle reti idriche e garantire la sicurezza della popolazione in caso di calamità naturali.