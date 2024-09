Giappone: Ritardi nei lavori di decontaminazione della centrale di Fukushima

11 Settembre 2024_ I lavori di decontaminazione presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi sono stati interrotti per tre settimane, causando un ritardo di tre anni rispetto agli obiettivi iniziali. Questo rallentamento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione della crisi nucleare, che ha avuto inizio nel 2011 a seguito di un devastante terremoto e tsunami. Le autorità giapponesi stanno ora cercando di accelerare i lavori per garantire la sicurezza della zona e il ripristino dell'area circostante. La situazione è monitorata attentamente, poiché la centrale rimane un simbolo della crisi nucleare in Giappone. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le autorità giapponesi continuano a lavorare per affrontare le sfide legate alla decontaminazione e al recupero della fiducia della popolazione.