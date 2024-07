Giappone: RUN.EDGE introduce RECOROKU per migliorare l'istruzione

23 Luglio 2024_ RUN.EDGE, una startup di tecnologia video con sede a Tokyo, ha annunciato la partecipazione alla 9ª Fiera ICT Educativa del Kansai, dove presenterà il suo servizio RECOROKU. RECOROKU integra registrazione video, trascrizione e condivisione di contenuti per migliorare la qualità dell'insegnamento e ridurre il carico di lavoro degli insegnanti. Il sistema è già utilizzato in scuole come il Kagoshima Shugakukan High School per migliorare le pratiche di insegnamento e la preparazione agli esami. Secondo mainichi.jp, l'adozione di RECOROKU ha portato a un aumento del tasso di ammissione universitaria degli studenti. La fiera si terrà il 25 e 26 luglio 2024 a Osaka.