Giappone: Sanpellegrino lancia una campagna su Instagram per celebrare il gusto italiano

30 Agosto 2024_ Il marchio italiano Sanpellegrino ha avviato una campagna su Instagram dal 30 agosto al 16 settembre 2024, invitando gli utenti a partecipare per vincere premi esclusivi. I partecipanti possono vincere un set di 12 bottiglie di Sanpellegrino e un elettrodomestico di alta gamma, sottolineando l'impegno del brand nel promuovere le sue bevande rinfrescanti e fruttate. Sanpellegrino, distribuito in Giappone dalla società Nichi-Futsu, è noto per le sue bevande gassate e l'acqua minerale naturale, che riflettono la tradizione italiana. La campagna è un'opportunità per i giapponesi di scoprire il gusto autentico dell'Italia, come riportato da jiji.com. I partecipanti possono seguire il profilo ufficiale di Sanpellegrino su Instagram per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla campagna.