Giappone: Santa Maria Novella presenta un'esclusiva collaborazione con il Four Seasons di Tokyo

05 Settembre 2024_ La storica farmacia italiana Santa Maria Novella, fondata a Firenze nel 1221, ha annunciato una collaborazione con il Four Seasons Hotel Tokyo Otemachi per un esclusivo afternoon tea che si svolgerà dal 1° ottobre al 30 novembre 2024. Il menù speciale, ispirato alle iconiche fragranze del marchio, promette un'esperienza di lusso che celebra oltre 800 anni di tradizione e eleganza fiorentina. Gli ospiti potranno gustare piatti unici e ricevere un campione omaggio di profumo, rendendo omaggio alla ricca cultura olfattiva di Firenze. La notizia è stata riportata da dime.jp, sottolineando l'importanza della tradizione italiana nel panorama giapponese. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella storia e nell'arte della profumeria italiana, in un contesto di lusso a Tokyo.