Giappone: Sanzionati oltre 200 militari per gestione inadeguata di informazioni riservate

12 Luglio 2024_ Il Giappone ha disciplinato oltre 200 membri del personale della difesa, inclusi alti ufficiali militari e burocrati, per la gestione inadeguata di materiale classificato e altri incidenti. Questi problemi di sicurezza delle informazioni emergono mentre il Giappone cerca una cooperazione più stretta con gli Stati Uniti e altre democrazie occidentali, specialmente nella condivisione di intelligence. Il capo della Forza di Autodifesa Marittima del Giappone, Ryo Sakai, ha rassegnato le dimissioni dopo che è emerso che marinai senza autorizzazione di sicurezza avevano accesso a dati sensibili. Anche altri alti comandanti militari sono stati rimproverati, ma rimarranno nei loro ruoli, come dichiarato dal Ministro della Difesa Minoru Kihara. Lo riporta japantoday.com. Kihara ha promesso azioni radicali per rafforzare la sicurezza delle informazioni e ha chiesto scusa per le infrazioni.