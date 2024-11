Giappone: SAVE THE DUCK apre un pop-up store a Shinjuku con focus sulla sostenibilità

12 Novembre 2024_ Il marchio italiano di abbigliamento sostenibile e vegano SAVE THE DUCK inaugurerà un pop-up store presso l'Isetan Shinjuku di Tokyo dal 20 al 26 novembre 2024. Il negozio presenterà decorazioni realizzate con legno proveniente da interventi di diradamento in Giappone e metterà in mostra la collezione FW2024 ispirata al tema 'The Forest'. Tra i prodotti in vendita, ci saranno giacche realizzate con materiali riciclati e una serie esclusiva di capi disponibili solo presso questo punto vendita. Inoltre, sarà esposta una replica della tuta da montagna indossata dal climber vegano Kuntal Joisher, che nel 2019 ha scalato l'Everest senza indumenti di origine animale, come riportato da nicovideo.jp. Questo evento sottolinea l'impegno di SAVE THE DUCK per la sostenibilità e la protezione degli animali, consolidando la sua reputazione come leader nel settore dell'abbigliamento eco-friendly.