Giappone: Scandalo di finanziamenti illeciti coinvolge candidati del partito conservatore

24 Ottobre 2024_ Un ex avvocato e politico giapponese, Izumi Fumihiko, ha sollevato preoccupazioni su presunti finanziamenti illeciti a candidati non ufficialmente riconosciuti del Partito Liberal Democratico (LDP). Secondo le notizie, 20 milioni di yen sarebbero stati distribuiti a questi candidati subito dopo la proclamazione delle elezioni. Izumi ha invitato i media a indagare su tutti i candidati non ufficializzati per verificare se abbiano ricevuto tali fondi. La questione ha coinvolto diversi ex membri di spicco del LDP, che sono stati esclusi dalle candidature a causa di questo scandalo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando la crescente attenzione pubblica verso la trasparenza finanziaria nella politica giapponese. Questo episodio mette in luce le sfide che il LDP deve affrontare per mantenere la fiducia degli elettori in un contesto politico sempre più scrutinato.