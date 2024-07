Giappone: Scandalo finanziario coinvolge Kawasaki Heavy Industries e la Marina

5 Luglio 2024_ Kawasaki Heavy Industries è stata coinvolta in uno scandalo finanziario riguardante l'acquisto di beni per i membri dell'equipaggio...

5 Luglio 2024_ Kawasaki Heavy Industries è stata coinvolta in uno scandalo finanziario riguardante l'acquisto di beni per i membri dell'equipaggio dei sottomarini della Marina giapponese. Le indagini hanno rivelato che l'azienda ha creato fondi neri attraverso transazioni fittizie con diversi fornitori, accumulando oltre 100 milioni di yen all'anno. Questi fondi sono stati quasi completamente utilizzati, e si sospetta che la pratica sia iniziata almeno dieci anni fa. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. Le autorità stanno ora esaminando ulteriori dettagli per comprendere l'intera portata del caso e le sue implicazioni legali.