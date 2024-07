Giappone: Sconfitta elettorale per il Partito Liberal Democratico nelle elezioni suppletive di Tokyo

9 Luglio 2024_ Il Partito Liberal Democratico (PLD) ha subito una pesante sconfitta nelle elezioni suppletive per il consiglio metropolitano di Tokyo, vincendo solo 2 seggi su 8. Questo risultato rappresenta un duro colpo per il partito al governo, che sperava di rafforzare la sua posizione politica nella capitale giapponese. Le elezioni suppletive si sono rese necessarie per riempire i seggi vacanti nel consiglio metropolitano, un organo legislativo locale che governa Tokyo. La sconfitta potrebbe avere ripercussioni significative sulle future strategie politiche del PLD. Lo riporta il quotidiano giapponese 毎日新聞. Questo risultato potrebbe influenzare anche le prossime elezioni nazionali, mettendo in discussione la leadership del partito.