Giappone: Scoperti traffici illeciti di beni esenti da tasse dopo riforma fiscale

17 Settembre 2024_ Dopo la riforma fiscale di luglio, che ha rivisto il sistema di esenzione fiscale e vietato la rivendita di beni esenti, le autorità doganali giapponesi hanno scoperto numerosi casi di abuso. Diverse aziende sono state accusate di aver effettuato vendite illecite di beni esenti, con un valore totale di evasione fiscale stimato in 1 milione di yen. Nonostante le nuove normative, il fenomeno della rivendita illegale continua a persistere, sollevando preoccupazioni tra le autorità. Le indagini sono in corso per identificare ulteriori trasgressori e prevenire futuri abusi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le autorità giapponesi stanno intensificando i controlli per garantire il rispetto delle normative fiscali e proteggere l'integrità del sistema di esenzione fiscale.