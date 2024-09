Giappone: SEASE lancia la sua collezione autunno/inverno con pop-up store in tutto il Paese

20 Settembre 2024_ Il marchio italiano di abbigliamento totale SEASE celebra il suo debutto ufficiale in Giappone con una serie di pop-up store che si terranno in sei località a partire da ottobre 2024. Fondato nel 2018 da Franco e Giacomo Loro Piana, SEASE combina un'elegante sartorialità con design moderni e funzionalità outdoor, offrendo articoli di lusso e sostenibili. Tra i prodotti in evidenza ci sono giacche in cashmere non tinto e abbigliamento da lounge, pensati per uno stile di vita raffinato. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Giappone. I pop-up store offriranno un'esperienza unica per i clienti, con la possibilità di toccare con mano la qualità dei materiali e la funzionalità dei capi.