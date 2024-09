Giappone: Sentenza storica sulla raccolta illegale di dati personali da parte della polizia di Ogaki

13 Settembre 2024_ La Corte d'Appello di Nagoya ha emesso una sentenza che riconosce come illegale la raccolta di dati personali da parte della polizia di Ogaki, in Giappone, riguardante quattro residenti coinvolti in una protesta contro un impianto di energia eolica. Il giudice Kyohiro Hasegawa ha ordinato la cancellazione di alcune informazioni e ha aumentato il risarcimento a 4,4 milioni di yen. Questa è la prima volta che un tribunale giapponese riconosce la violazione della legge da parte della polizia in relazione alla raccolta di dati personali. La sentenza sottolinea la gravità della violazione dei diritti dei cittadini e il danno psicologico subito dai ricorrenti, come riportato da 毎日新聞. La decisione rappresenta un passo significativo nella protezione della privacy dei cittadini giapponesi e potrebbe influenzare future pratiche di raccolta dati da parte delle forze dell'ordine.