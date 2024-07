Giappone: Serapian inaugura il suo primo flagship store a Tokyo con un tocco di eleganza italiana

31 Luglio 2024_ Il marchio italiano di pelletteria Serapian ha aperto il suo primo flagship store in Giappone a Ginza, Tokyo, lo scorso giugno, presentando un'area dedicata all'ordine personalizzato. Il negozio, che si estende su due piani per circa 200 metri quadrati, offre oltre 40 varianti di colore per borse di diverse forme, tutte realizzate con materiali italiani di alta qualità. L'interno del negozio è stato progettato per riflettere l'estetica del flagship store di Milano, con mosaici e arredi italiani, creando un'atmosfera che ricorda la bellezza della capitale lombarda. Il CEO Maxim Boe ha sottolineato l'importanza di questo nuovo punto vendita in un mercato giapponese sempre più attento al design e alla qualità, come riportato da asahi.com. Serapian, noto per la sua artigianalità, mira a far vivere ai clienti giapponesi un'esperienza unica che celebra l'eleganza e la tradizione italiana.