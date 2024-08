Giappone: Seven & i Holdings in trattative per un possibile acquisto da parte di Couche-Tard

29 Agosto 2024_ Seven & i Holdings, il gigante giapponese della vendita al dettaglio, sta considerando un'offerta di acquisizione da parte della canadese Alimentation Couche-Tard, che potrebbe diventare la più grande acquisizione di un'azienda giapponese da parte di un'impresa straniera. La proposta, che non ha ancora rivelato i dettagli finanziari, ha sollevato preoccupazioni riguardo all'approvazione governativa giapponese, data la vasta gamma di attività di Seven & i, che includono anche servizi di sicurezza. Gli investitori sono divisi, con alcuni che temono che le difficoltà normative possano ostacolare l'accordo, mentre altri vedono opportunità significative nel settore alimentare. La notizia è stata riportata da asia.nikkei.com. Seven & i Holdings gestisce oltre 80.000 negozi 7-Eleven in tutto il mondo e ha recentemente ampliato le sue operazioni negli Stati Uniti, rendendola un obiettivo attraente per Couche-Tard, che ha una forte presenza nel mercato nordamericano.