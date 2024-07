Giappone: Sfide e progressi delle donne manager nelle aziende giapponesi

16 Luglio 2024_ Durante un seminario che ha riunito i vertici aziendali, sono emerse le difficoltà e i progressi delle donne manager in Giappone. Nonostante l'obiettivo del governo di raggiungere il 30% di donne in posizioni dirigenziali entro il 2030, molte aziende sono ancora lontane da questo traguardo. Secondo un'indagine di Teikoku Databank, solo il 9,8% delle aziende ha raggiunto questa percentuale, mentre il 45,1% non ha donne in posizioni dirigenziali. Le testimonianze di Keiko Tashiro, vicepresidente di Daiwa Securities Group, e Miwako Date, presidente di Mori Trust, hanno evidenziato le strategie adottate per aumentare la presenza femminile nei ruoli di leadership. ntv.co.jp riporta che, nonostante i progressi, c'è ancora molto da fare per raggiungere una vera parità di genere nelle aziende giapponesi.