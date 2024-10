Giappone: Si svolgerà il 26° World Business Forum di Nikkei a Tokyo

22 Ottobre 2024_ Il 28 e 29 ottobre 2024, Nikkei, in collaborazione con la business school svizzera IMD, organizzerà il 26° World Business Forum a Tokyo. Il tema dell'evento sarà "Leadership per guidare il cambiamento in un contesto in evoluzione", affrontando questioni come la diffusione dell'IA generativa e la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento. Durante il forum, leader aziendali di spicco discuteranno le strategie di leadership e gestione necessarie per affrontare le sfide attuali. La notizia è stata riportata da nikkei.com. L'evento rappresenta un'importante opportunità per i leader aziendali di confrontarsi e condividere idee su come navigare in un ambiente economico in rapido cambiamento.