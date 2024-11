Giappone: Siemens acquisisce Altair Engineering per rafforzare la sua posizione nel settore AI

6 Novembre 2024_ Siemens ha annunciato l'acquisizione di Altair Engineering Inc., leader globale nel software di calcolo scientifico e intelligenza artificiale, per un valore di 10 miliardi di dollari. Gli azionisti di Altair riceveranno 113 dollari per azione, un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura del 21 ottobre 2024. Questa operazione mira a creare il portafoglio di design e simulazione più completo al mondo, integrando le tecnologie di Altair con Siemens Xcelerator. La notizia è stata riportata da asahi.com. Siemens prevede significative sinergie di costo e ricavi, con un impatto positivo sull'utile per azione (EPS) già dal secondo anno dopo la chiusura dell'accordo.