Giappone: SMEG presenta la sua innovativa linea di elettrodomestici da cucina al Tokyo Big Sight

26 Luglio 2024_ La storica marca italiana di elettrodomestici SMEG parteciperà per la prima volta alla fiera "Riforma Industria Fair 2024" che si terrà a Tokyo dal 6 al 7 agosto 2024. Durante l'evento, SMEG esporrà una serie di prodotti da cucina integrati, tra cui lavastoviglie, forni a microonde e frigoriferi, tutti caratterizzati da un design elegante e funzionalità all'avanguardia. SMEG, conosciuta per la sua qualità e il suo design distintivo, è un simbolo del "Made in Italy" e continua a conquistare il mercato globale con i suoi prodotti innovativi. La notizia è riportata da nicovideo.jp. L'azienda, attiva in oltre 120 paesi, punta a migliorare la qualità della vita dei consumatori con i suoi elettrodomestici di alta gamma.