Giappone: SoftBank lancia il servizio 'Tobideru' per esperienze 3D senza occhiali

05 Settembre 2024_ SoftBank Corporation ha annunciato il lancio del servizio 'Tobideru', che permetterà di visualizzare foto e video in 3D senza l'uso di occhiali, a partire dal 6 settembre 2024. In concomitanza con il lancio, è stata rilasciata una nuova campagna pubblicitaria con la partecipazione di artisti come 'FANTASTICS' e il gruppo comico 'Boru Juku'. Il servizio offrirà contenuti originali che faranno apparire i personaggi direttamente dallo schermo, creando un'esperienza immersiva per gli utenti. La notizia è stata riportata da asahi.com. 'Tobideru' sarà disponibile su smartphone compatibili e includerà anche contenuti a pagamento, ampliando l'offerta con generi come sport e musica.