Giappone: Sondaggio rivela il supporto per il nuovo governo di Ishiba

03 Ottobre 2024_ Un sondaggio nazionale condotto da 毎日新聞 e dal Centro di Ricerca Sociale ha rivelato che il nuovo governo di Shigeru Ishiba ha un tasso di approvazione del 46%, mentre il tasso di disapprovazione è del 37%. In vista delle prossime elezioni per la Camera dei Rappresentanti, il 25% degli intervistati ha dichiarato di voler votare per i candidati del partito di governo, mentre il 26% ha espresso preferenze per i candidati dell'opposizione, con il 48% degli elettori ancora indecisi. Sebbene il tasso di approvazione del governo Ishiba superi quello del precedente governo di Fumio Kishida, che era del 29%, la situazione non è considerata ottimale. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. Le elezioni si terranno il 27 ottobre 2024, e il risultato potrebbe influenzare significativamente la direzione politica del Giappone.