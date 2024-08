Giappone: Sondaggio rivela persistente crisi di supporto per il governo Kishida

31 Luglio 2024_ Un recente sondaggio condotto da NNN e Yomiuri Shimbun ha mostrato che il tasso di approvazione del governo di Fumio Kishida rimane sotto il 25%, segnando nove mesi consecutivi di bassa popolarità. In vista delle elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) a settembre, cresce la richiesta di un 'nuovo vento' rappresentato da giovani leader. Tuttavia, l'ex ministro Shigeru Ishiba, frequentemente in cima ai sondaggi come possibile successore, affronta sfide significative per ottenere il sostegno necessario. La fonte di queste informazioni è ntv.co.jp. La situazione politica giapponese è caratterizzata da un crescente scetticismo nei confronti dei partiti tradizionali, con oltre il 54% degli intervistati che afferma di non sostenere alcun partito.