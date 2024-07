Giappone: Sospensione dei treni Shinkansen a causa di frane

23 Luglio 2024_ Il servizio dei treni Shinkansen è stato sospeso per l'intera giornata a causa di una frana provocata dalle forti piogge. Le autorità non hanno ancora stabilito una tempistica per il ripristino del servizio. La frana ha causato disagi significativi ai pendolari e ai viaggiatori, con numerosi treni cancellati o ritardati. Le operazioni di ripristino sono in corso, ma le condizioni meteorologiche avverse complicano i lavori. Lo riporta il quotidiano giapponese 毎日新聞. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena disponibili.