Giappone: Sostegno di Suga a Koizumi nella corsa alla leadership del partito

08 Settembre 2024_ L'ex Primo Ministro Yoshihide Suga ha espresso il suo sostegno a Shinjiro Koizumi, ex Ministro dell'Ambiente, durante un comizio a Yokohama, evidenziando l'importanza della sua candidatura per il futuro del Giappone. Suga, considerato un 'kingmaker', ha dichiarato di voler affidare a Koizumi la guida del paese, sottolineando il suo impegno e la sua dedizione. La folla ha risposto con entusiasmo, con oltre 7000 persone presenti all'evento, superando il precedente record di 5000 partecipanti. La notizia è stata riportata da news.tv-asahi.co.jp, evidenziando l'importanza della mobilitazione politica in vista delle elezioni. La corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico giapponese si intensifica, con Koizumi che cerca di consolidare il supporto tra i membri del partito e gli elettori.