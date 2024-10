Giappone: Spiber e Zegna Baruffa uniscono forze per fibre sostenibili

23 Ottobre 2024_ La società giapponese Spiber ha annunciato una partnership con l'italiana Zegna Baruffa, nota per la sua alta qualità nella filatura della lana. Insieme, svilupperanno il materiale innovativo 'Brewed Protein', una fibra sostenibile derivata da biomassa vegetale, che non utilizza petrolio e non produce microplastiche. Questa collaborazione mira a creare filati misti di alta qualità, combinando le tecnologie di filatura di Zegna Baruffa con le proprietà uniche delle fibre di Spiber. La notizia è stata riportata da fashionsnap.com, evidenziando l'importanza della sostenibilità nel settore della moda. La partnership rappresenta un passo significativo verso soluzioni tessili responsabili e innovative, contribuendo a un futuro più sostenibile per l'industria della moda.