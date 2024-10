Giappone: Starbucks celebra il caffè con due nuove miscele ispirate a Milano

01 Ottobre 2024_ Starbucks Coffee Japan ha annunciato il lancio di due nuove miscele di caffè, 'Starbucks(R) Milano Sole' e 'Starbucks(R) Milano Luna', in occasione della Giornata Internazionale del Caffè. Queste miscele, che rappresentano un omaggio alla vivace cultura del caffè di Milano, sono state create utilizzando lo stesso blend ma con tecniche di tostatura diverse, simboleggiando il contrasto tra sole e luna. I caffè saranno disponibili a partire dal 1° ottobre 2024 presso la Starbucks Reserve(R) Roastery di Tokyo e in 63 negozi in tutto il Giappone. La notizia, riportata da 30min.jp, sottolinea l'influenza della cultura milanese su Starbucks, che continua a trarre ispirazione dall'arte e dalla tradizione italiana nel suo processo di tostatura. I clienti potranno anche partecipare a degustazioni e acquistare set di caffè per un'esperienza unica a casa.