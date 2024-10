Giappone: Starbucks celebra il caffè milanese con nuove miscele

05 Ottobre 2024_ Starbucks Coffee Japan ha lanciato due nuove miscele di caffè, 'Starbucks® Milano Sole' e 'Starbucks® Milano Luna', in occasione...

05 Ottobre 2024_ Starbucks Coffee Japan ha lanciato due nuove miscele di caffè, 'Starbucks® Milano Sole' e 'Starbucks® Milano Luna', in occasione della Giornata Internazionale del Caffè. Questi prodotti, disponibili presso la Starbucks Reserve® Roastery di Tokyo e in 63 negozi, si ispirano alla tradizione del caffè milanese, offrendo due esperienze di gusto contrastanti grazie a diverse tecniche di tostatura. 'Milano Sole' presenta un profilo di gusto più leggero, mentre 'Milano Luna' offre un sapore più intenso e corposo, riflettendo la ricca cultura del caffè di Milano, una delle città italiane più celebri per la sua tradizione gastronomica. La notizia è stata riportata da jp.news.gree.net. Le miscele saranno disponibili fino al 31 ottobre 2024, con la possibilità di acquisto anche online.