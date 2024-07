Giappone: Starbucks Tokyo celebra l'aperitivo italiano

6 Luglio 2024_ Starbucks Reserve Roastery Tokyo ha lanciato una nuova esperienza di aperitivo per celebrare il suo quinto anniversario. L'iniziativa, iniziata il 28 giugno, include cocktail al caffè e una selezione di piatti italiani. Tra le novità, il 'Barrel Aged Carajillo', un cocktail che combina caffè invecchiato in botti di whisky con liquori italiani come Amaro e Galliano. Inoltre, il 'Roastery Piattini Flight' offre una varietà di piccoli piatti italiani, in collaborazione con l'Italian Bakery Princi. Lo riporta entabe.jp. Questa iniziativa mira a portare un tocco di cultura italiana nel cuore di Tokyo, offrendo un'esperienza unica ai visitatori.